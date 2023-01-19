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الخميس، 19-01-2023 10:51 م

أجواء غير اعتيادية .. الحالة الجوية ليومي الجمعة والسبت !

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 الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة ،وتسود أجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

اما يوم السبت نهاراً: تستمرالأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية . 

 

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