أجيال السلام تنفذ مشاريع حماية مجتمعية في 80 مركزا شبابيا

الوكيل الإخباري - بدأت هيئة أجيال السلام، بدعم تنفيذ مجموعة من المشاريع في 80 مركزاً من المراكز الشبابية، بهدف تعزيز مفاهيم الحماية والتماسك المجتمعي بين الأطفال والشباب.

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وتأتي هذه الخطوة كمرحلة نهائية لبرنامج "تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة"، المستمر منذ عامين، والذي تنفذه الهيئة بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن والعراق ولبنان، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب.



وتشمل المرحلة إنشاء مشاريع سريعة الأثر، وهي مساحات آمنة مجهزة بالكامل لتنفيذ أنشطة وفعاليات تبني المهارات الحياتية لدى روّاد المراكز، وترفع الوعي حول مواضيع الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعالج المشكلات المجتمعية.



كما تضمنت المشاريع إنشاء حدائق خارجية، وقاعات مجهزة لتدريبات ريادة الأعمال، ومساحات آمنة للنساء والأطفال، خاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعرب رئيس هيئة أجيال السلام، الدكتور مهند عربيات، عن شكره لبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق، لدعمه هذا البرنامج وتقديمه منح دعم المشاريع التي توفر الفرصة أمام الشباب ليواجهوا العنف، والتنمر، والإقصاء بشكل أكثر وعياً، ويكونوا سبباً في حماية أنفسهم ومجتمعاتهم".

من جانبه، قال مدير الارتباط والمشروع في البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق بيتر كوستوهريز، إن المبادرات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تحسين انتقال الشباب من التعليم إلى التوظيف، والتركيز على أنواع أخرى من المبادرات التي من شأنها إشراك وتمكين الشباب في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أم سوريين أم من جنسيات أخرى، حتى يتمكن هؤلاء من المساهمة بشكل كامل في زيادة تنمية مجتمعاتهم المحيطة والمجتمع العام ككل.