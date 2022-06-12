الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

الحكومة توافق على تمديد إعفاء تذاكر من الضريبة

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب الى 53 قرش للكيلو - وثيقة

الجمارك تُطلق مشروعا يعنى بالاستيراد والتصدير

صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

الأمن يوضح حول فيديو الاحتفال بالأسلحة النارية

الأحد، 12-06-2022 02:59 م

أجيال السلام تنفذ مشاريع حماية مجتمعية في 80 مركزا شبابيا

logo (1)


الوكيل الإخباري - بدأت هيئة أجيال السلام، بدعم تنفيذ مجموعة من المشاريع في 80 مركزاً من المراكز الشبابية، بهدف تعزيز مفاهيم الحماية والتماسك المجتمعي بين الأطفال والشباب.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة كمرحلة نهائية لبرنامج "تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة"، المستمر منذ عامين، والذي تنفذه الهيئة بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن والعراق ولبنان، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب.


وتشمل المرحلة إنشاء مشاريع سريعة الأثر، وهي مساحات آمنة مجهزة بالكامل لتنفيذ أنشطة وفعاليات تبني المهارات الحياتية لدى روّاد المراكز، وترفع الوعي حول مواضيع الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعالج المشكلات المجتمعية.


كما تضمنت المشاريع إنشاء حدائق خارجية، وقاعات مجهزة لتدريبات ريادة الأعمال، ومساحات آمنة للنساء والأطفال، خاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأعرب رئيس هيئة أجيال السلام، الدكتور مهند عربيات، عن شكره لبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق، لدعمه هذا البرنامج وتقديمه منح دعم المشاريع التي توفر الفرصة أمام الشباب ليواجهوا العنف، والتنمر، والإقصاء بشكل أكثر وعياً، ويكونوا سبباً في حماية أنفسهم ومجتمعاتهم".

 

من جانبه، قال مدير الارتباط والمشروع في البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق بيتر كوستوهريز، إن المبادرات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تحسين انتقال الشباب من التعليم إلى التوظيف، والتركيز على أنواع أخرى من المبادرات التي من شأنها إشراك وتمكين الشباب في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أم سوريين أم من جنسيات أخرى، حتى يتمكن هؤلاء من المساهمة بشكل كامل في زيادة تنمية مجتمعاتهم المحيطة والمجتمع العام ككل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0247

العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا على منصة تشغيل

001

المعايطة للشباب: الأحزاب هي الطريق للعمل السياسي

62022109301334519982

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

HM-King-PMs-18-1

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

IrbedElectricity

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

بشر-الخصاونة

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

أخبار متعلقة
1654177112751

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والمجلس الدنماركي للاجئين

petra

فاعليات شعبية ورسمية في البترا تحتفل بعيد الاستقلال

0L5A2245

انطلاق البرنامج التعريفي في العمل البلدي اليوم بمشاركة 100 رئيس بلدية

BiBxEbLPBlPh4qchysRqaOJD8zPMpxpb7XzJubww

العضايلة يعزي بوفاة رئيس الإمارات

2ffaee54-37b1-45ed-8839-fb08a66f51b5_16x9_1200x676

الصفدي: لا سلام مع بقاء الاحتلال

1652455218579

مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر قداس تنصيب مطران اللاتين جمال دعيبس