الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 05:26 م

أحداث ساخنة أثارت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأحداث ساخنة أبرزها : 

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عثور الأجهزة الأمنية مساء الخميس على جثة سيدة سبعينية متفحمة قرب خيمة بوادي الحوارات في محافظة البلقاء ( أنقر هنا ) .


وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء بوجود جثة لسيدة سبعينية متفحمة قرب خيمة بوادي الحوارات، مشيرا إلى أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

 

وفي حدث آخر أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي  الخميس، أن الاجهزة الامنية عثرت على جثة طفلة حديثة الولادة في منطقة نقب الدبور بمدينه السلط ( أنقر هنا )  .

 

كما فجع الأردنيون، مساء أمس الخميس، بعد وفاة طفل في أثناء لعبه على أرجوحة في منزل ذويه بالحي الشمالي بمحافظة اربد (أنقر هنا ) 

 

وفي التفاصيل فإن الطفل توفي بعدما التف حبل الأرجوحة حول عنقه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وورد يوم أمس الخميس  بلاغ لمديرية شرطة محافظة جرش بفقدان طفل يبلغ 8 سنوات من العمر ( أنقر هنا ) .

 

وأضاف الناطق الاعلامي انه تم على الفور تشكيل فرق بحث مشتركة من شرطة جرش شارك بها كوادر من الدفاع المدني والأمن الوقائي والبحث الجنائي حيث قاموا على مدار ست ساعات بمسح كافة المناطق الحرجية المحيطة بمكان فقدان الطفل حتى تمكنوا من العثور عليه بصحة جيدة وتم تسليمه لذويه .

 

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