أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل ا لإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية بأحداث ساخنة حيث أثارت الأردنيين وسيطرت على المشهد العام ، أبرزها :
فيديو انتشر كالنار في الهشيم
تداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر من خلاله سقوط شخص من مقطع صخري ، الأمر الذي أوضحته مديرية الأمن العام، لافتة أن ما يجري تداوله قديم وصور خارج المملكة وفي إحدى الدول الاسيوية ( أنقر هنا ) .
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم نشر او تداول اي مقطع فيديو دون التوثق منه ومكان وزمان تصويره .
وفاة سيدة إثر دهس حصان
كما تعرض شخصين لحادثة دهس حصان في منطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان (أنقر هنا) .
وقد توفيت على إثر الحادثة سيدة ، وتم إصابة زوجها، بحسب مصدر أمني.
وفاة شخص إثر هجوم مسلح
كما توفي شخص متأثرا بإصابته الجمعة ، حيث تمّ إطلاق عيارات نارية باتجاهه داخل مركبته في منطقة اليادودة، بالعاصمة عمان ( أنقر هنا) .
وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات جنوب عمان مساء الخميس يفيد بهجوم مسلح على شخص داخل مركبته .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة