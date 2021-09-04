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السبت، 04-09-2021 10:22 ص

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل ا لإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية بأحداث ساخنة حيث أثارت الأردنيين وسيطرت على المشهد العام ، أبرزها :

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فيديو انتشر كالنار في الهشيم

تداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر من خلاله سقوط شخص من مقطع صخري ، الأمر الذي أوضحته مديرية الأمن العام، لافتة أن ما يجري تداوله قديم وصور خارج المملكة وفي إحدى الدول الاسيوية ( أنقر هنا )  .


وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين عدم نشر او تداول اي مقطع فيديو دون التوثق منه ومكان وزمان تصويره . 

 

وفاة سيدة إثر دهس حصان 

كما تعرض شخصين لحادثة دهس حصان في منطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان (أنقر هنا) .

 

وقد توفيت على إثر الحادثة سيدة ، وتم إصابة زوجها، بحسب مصدر أمني.

 

وفاة شخص إثر هجوم مسلح 

كما توفي شخص متأثرا بإصابته الجمعة ، حيث تمّ إطلاق عيارات نارية باتجاهه داخل مركبته في منطقة اليادودة، بالعاصمة عمان ( أنقر هنا) .

 

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات جنوب عمان مساء الخميس يفيد بهجوم مسلح على شخص داخل مركبته .

 

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