أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، عددا من الأحداث الساخنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حتى لحظة كتابة الخبر ، وفق رصد "الوكيل الإخباري " ، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
ومن تلك الأحداث :
وفاة بحادث سير بإربد
فقد توفي مواطن الخميس ، وأصيب 5 آخرين بحادث تدهور مركبة في منطقة الحصن بمحافظة اربد ( أنقر هنا) .
نظف سلاحه فمات بالسلط
كما شهدت محافظة السلط في أول أيام عيد الأضحى ، وفاة شاب خلال تنظيفه لسلاحج يقتنيه ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه (أنقر هنا) .
وقد باشرت الأجهزة الأمنية ، بالتحقيق في الحادثة ، للوقوف على ملابساتها .
الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية
كما تعاملت الأجهزة الأمنية المختصة، الخميس، مع قنبلة قديمة عثر عليها مواطنون بمنطقة المشارع الواقعة في لواء الأغوار الشمالية (أنقر هنا)