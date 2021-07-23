أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، عددا من الأحداث الساخنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حتى لحظة كتابة الخبر ، وفق رصد "الوكيل الإخباري " ، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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ومن تلك الأحداث :

وفاة بحادث سير بإربد

فقد توفي مواطن الخميس ، وأصيب 5 آخرين بحادث تدهور مركبة في منطقة الحصن بمحافظة اربد ( أنقر هنا) .

نظف سلاحه فمات بالسلط

كما شهدت محافظة السلط في أول أيام عيد الأضحى ، وفاة شاب خلال تنظيفه لسلاحج يقتنيه ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه (أنقر هنا) .

وقد باشرت الأجهزة الأمنية ، بالتحقيق في الحادثة ، للوقوف على ملابساتها .

الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية



كما تعاملت الأجهزة الأمنية المختصة، الخميس، مع قنبلة قديمة عثر عليها مواطنون بمنطقة المشارع الواقعة في لواء الأغوار الشمالية (أنقر هنا)