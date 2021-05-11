أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة ، خلال شهر رمضان المبارك ، أحداثا ساخنة ، بين جريمة ، وسلب ، واعتداءات ، ووقفة شعبية أردنية نصرةً للقدس، والتي أثارت الرأي العام، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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وقد رصد "الوكيل الإخباري"، عددا من الأحداث الهامة ، منها :

جريمتا قتل في الهاشمي الشمالي

وشهدت منطقة الهاشمي الشمالي، بالعاصمة عمان ، جريمة قتل ، راح ضحيتها مواطن ، إثر مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

ونتج عن المشاجرة إصابتان أسعفا الى المستشفى وما لبث أحدهما ان فارق الحياة وبوشر التحقيق لإلقاء القبض على الفاعل.

وفي وقت سابق ، توفي شخص إثر تعرضه للطعن بواسطة أداة حادة من قبل شخص اخر إثر خلافات بينهما، أثناء وجوده بمنطقة الهاشمي الشمالي وما لبث أن فارق الحياة.

حادثة أليمة في إربد

وشهدت محافظة إربد، حادثة أليمة ، إثر تعرض سيدة للإعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه من قبل زوجها ، بسبب خلافات عائلية.



وأكد "الأمن العام" - حينها - أنه ومن خلال البحث وجمع المعلومات حول الزوج تم تحديد مكان تواجده في العاصمة حيث تم التحرك للمكان وألقي القبض عليه من قبل البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات معه

سرقة (13) ألف دينار من شركة في الكرك

وفي الكرك ، تمّ إلقاء القبض على شخص سرق 13 الف دينار من داخل إحدى الشركات.



وفي التفاصيل ، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ من مفوض لإحدى الشركات في محافظة الكرك بدخول شخص مجهول للشركة ليلاً وسرقة مبلغ 13 الف دينار من داخلها والفرار من المكان .



واكد الناطق الاعلامي - حينها - ان فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب تولى متابعة التحقيق في القضية، حيث تمكن من خلال جمع المعلومات والتحقيقات من حصر الاشتباه بأحد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته مبلغ 9750 ديناراً من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.

القبض على مفتعلي حوادث الدهس

كما كشف الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد للبحث الجنائي معلومات وشكاوى حول قيام عدد من الاشخاص بالاحتيال على مواطنين بافتعال حوادث دهس واخذ مبالغ مادية منهم ، مقابل عدم تقديم شكاوى بتلك الحوادث .



واضاف الناطق الاعلامي - حينها - أنه تم جمع المعلومات ، وتحديد هوية ثلاثة أشخاص تورطوا في ارتكاب عدد من تلك الشكاوى والقي القبض عليهم ،واعترفوا بالتحقيق معهم بافتعال حوادث السير والاحتيال على المواطنين وجرى توديع القضية للقضاء المختص.

وفاة الفنان متعب السقار

فُجع الأردنيون بوفاة الفنان الأردني متعب السقار ، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء ، قدم من خلالها الأغاني الوطنية التي ما زالت تلامس الوجدان الأردني ، نتيجة لصوته الذي بات مميزا .

وقد أثار خبر وفاته صدمة لمحبيه ، حيث كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وفاة الأمير محمد بن طلال



أعلن الديوان الملكي، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال في بيان سابق "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان".



دخول الجراد إلى المملكة

وشهدت المملكة دخول أسراب من الجراد ، وقد تم السيطرة عليها من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي .

الأردنيون ينتفضون لأجل القدس

ونتيجة لما تواجهه الأراضي الفلسطينية من انتهاكات من قبل الاحتلال ، حيث إخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس ، واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ، فقد انتفض الأردنيون نصرةً للقدس وتضامنا مع الفلسطينيين .

من خلال النزول إلى الشارع ومن خلال مواقع التواصل ، الذين عبّروا من خلالها عن مدى فخرهم بالفلسطينيين ، ونضالهم ، داعين للشهداء بالرحمة والمغفرة .

وفاة 3 أشخاص في حفرة امتصاصية بعمان

أكدت مديرية الأمن العام أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بمنطقة العلكومية بمحافظة العاصمة.

وقد عملت فرق الغطس المتخصصة على إخراجهم من داخل الحفرة، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلائهم إلى مستشفى البشير الحكومي .

