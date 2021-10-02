أحداث مأساوية تثير الأردنيين خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الساعات الماضية 3 حوادث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث راح ضحية تلك الحوادث 3 ضحايا أبرياء وإصابة متوسطة ، أبرزها وفاة أردني وزوجته على طريق في السعودية.

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إصابة ثلاثينية برصاصة طائشة

فقد أكد مصدر أمني إصابة سيده ثلاثينية مساء الجمعة بعيار ناري أثناء تواجدها على سطح منزلها الكائن في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان (أنقر هنا ) .

ولفت المصدر أنه تم أسعافها إلى المستشفى ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.



وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك

كما أكد مصدر أمني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة الكرك حول وفاة ستيني بعيار ناري في منطقة الثنيه بمحافظة الكرك ( أنقر هنا ) .

ولفت المصدر السبت لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم نقل الجثة الى الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثه.



حادث مروع ووفاة أردني وزوجته في السعودية

كما واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخبر وفاة أردني وزوجته، ظهر الجمعة، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على الطريق الواصل بين العاصمة السعودية الرياض ومحافظة الأحساء ( أنقر هنا) .



وسيطرت الفاجعة على المواقع ، وتوشحت العديد من الصفحات بالسواد ، عدا عن الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ، ولذويهما بالصبر والسلوان .

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