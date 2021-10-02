السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

بسبب هذه المخاطر امنع أطفالك من استخدام الهاتف

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

طبيب اردني يتوقع توفر دواء كورونا الجديد نهاية العام الحالي

المعونة : صرف الدفعة الثالثة من الدعم النقدي لـ 96 ألف أسرة

السبت، 02-10-2021 02:29 م

أحداث مأساوية تثير الأردنيين خلال الساعات الماضية

9202121101344282435030


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الساعات الماضية 3 حوادث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث راح ضحية تلك الحوادث 3 ضحايا أبرياء وإصابة متوسطة ، أبرزها وفاة أردني وزوجته على طريق في السعودية.

اضافة اعلان

 

إصابة ثلاثينية برصاصة طائشة 

فقد أكد مصدر أمني إصابة سيده ثلاثينية مساء الجمعة بعيار ناري أثناء تواجدها على سطح منزلها الكائن في منطقة مرج الحمام  بالعاصمة عمان (أنقر هنا )  .

 

ولفت المصدر أنه تم أسعافها إلى المستشفى  ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

 

وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك 

كما أكد مصدر أمني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة الكرك حول وفاة ستيني بعيار ناري في منطقة الثنيه بمحافظة الكرك ( أنقر هنا ) .

 

ولفت المصدر السبت لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم نقل الجثة الى الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثه.

حادث مروع ووفاة أردني وزوجته في السعودية 
كما واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخبر وفاة أردني وزوجته، ظهر الجمعة، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على الطريق الواصل بين العاصمة السعودية الرياض ومحافظة الأحساء ( أنقر هنا) .

وسيطرت الفاجعة على المواقع ، وتوشحت العديد من الصفحات بالسواد ، عدا عن الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ، ولذويهما بالصبر والسلوان .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202130135714904920977

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

720214215725575566622

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

4

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

أخبار متعلقة
الافتاء

الإفتاء العام تصدر تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2020

منح دراسية

110 منح خارجية في تخصصات طبية مقدمة للأردن

قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة -(أرشيفية تصوير_ أمجد الطويل)

مفتي المملكة: غداً غرة شهر صفر

الصفدي

وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبي

الأمن العام

إصابتان في مشاجرة بالرصيفة

منح دراسية

قطر تقدم 800 منحة دراسية للأردن