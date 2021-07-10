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السبت، 10-07-2021 12:35 م

في الزرقاء والمفرق ووادي موسى

أحداث مأساوية شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة ، عددا من الأحداث المأساوية ، راح ضحيتها مواطنين اثنين عدا عن إصابات خطرة ، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية .

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وقد تعدّدت أسباب الوفيات لهؤلاء الأشخاص ، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الأحداث ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" .

 

وقد توزّعت تلك الأحداث في الزرقاء، والمفرق إضافة إلى وادي موسى ، يوم أمس الجمعة .

 

انتحار في الزرقاء

في الزرقاء ، أكد مصدر أمني ، أن مواطن أربعيني، أقدم الجمعة، على الانتحار شنقا في منزله بمحافظة الزرقاء (أنقر هنا ) .

وفي التفاصيل ، أشار المصدر إلى ،أنه ورد بلاغ بقيام شخص اربعيني بالانتحار حيث تم التحرك للمكان ، لافتا أن ذلك تمّ من خلال "حبل" وسط مروحة في أحد الغرف بالمنزل .

 

انهيار منزل بالمفرق

وفي المفرق ، توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر انهيار سقف منزل عليهم في منطقة دير الكهف، وفقا لمصدر طبي في مستشفى البادية الشمالية الحكومي (أنقر هنا) .


وأضاف المصدر، أنه تم إخلاء الجثة ونقل الإصابتين إلى مستشفى البادية الشمالية الحكومي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وحالتهم العامة بالغة.

 

تدهور مركبة في وادي موسى

كما أصيب 5 أشخاص بإصابات بين الخطيرة والمتوسطة بحادث تدهور مركبة في وادي موسى ، وفق مصدر امني (أنقر هنا) .

وقال المصدر ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادث ونقلت الاصابات الى المستشفى .

 

 

 




 

 


 

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