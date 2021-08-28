أحداث مؤسفة تشهدها المملكة خلال اليومين الماضيين

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الأحداث الساخنة التي أثارت الأردنيين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، على وقع الاستياء العام .

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وقد ألقت تلك الأحداث بظلالها على العديد من العائلات الأردنية.

وأهم تلك الأحداث :

انتحار عشريني في عين الباشا

فقد أكد مصدر أمني أن عشرينيا أقدم على الانتحار ليلة الأربعاء /الخميس ، شنقاً بواسطة حبل لفه حول عنقه داخل غرفته في منزل ذويه، في منطقة عين الباشا، وفق مصدر أمني (أنقر هنا )



وأضاف المصدر أنه تم نقل جثة الشاب بعد بلاغ من قبل ذويه إلى مركز الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

سقوط أربعيني من فوق الجسور العشرة في عمان

كما قال مصدر أمني انه قد ورد بلاغ ظهر الخميس بسقوط شخص أربعيني من فوق الجسور العشرة بالعاصمة عمان ، ومالبث أن فارق الحياة (أنقر هنا ) .



ولفت المصدر انه قد تم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وفاة شخص طعنا في البقعة

كما أقدم شخص مساء الخميس على طعن شخص آخر عشريني بواسطة أداة حادة (موس) إثر خلافات سابقة بينهم في منطقة البقعة (أنقر هنا) .

حادثة دهس تودي بحياة ثمانيني في الزرقاء

كما أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، الخميس، وفاة شخص ثمانيني اثر تعرضه للدهس من قبل إحدى المركبات بالرصيفة في محافظة الزرقاء (أنقر هنا ) .

وفاة طفلة في الزرقاء

كما وشهدت محافظة الزرقاء ، حادثة مؤلمة تسببت بوفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر تلقيها صفعات قوية من قبل أحد أقرباء العائلة في محافظة الزرقاء الخميس ( أنقر هنا) .

وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت الأردنيين خلال الساعات الماضية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن الشاب العشريني كان يتواجد في منزل ذوي الطفلة ، وكانت والدة الطفلة خارج المنزل تقوم بشراء مستلزمات المنزل في ظل غياب والد الطفلة أيضا.