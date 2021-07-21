أحداث هامة شهدتها المملكة في أول أيام عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة أمس الثلاثاء ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، أحداثا هامة ، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثارت الأردنيين ومن تلك الأحداث :

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إصابات بحادث سير على طريق إربد /عمان

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بالقرب من مثلث بليلا، على طريق إربد عمّان .

وبحسب مصدر امني إنه جرى إسعاف الأشخاص الستة إلى مستشفى الملك المؤسس وحالتهم العامة متوسطة ( أنقر هنا ) .

اعتداء على عشريني في مطعم

قام أحد الأشخاص الثلاثاء، بالاعتداء على عشريني يعمل في أحد مطاعم الشاورما شمال العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن المعتدي قام بضرب العشريني ومن ثم لاذ بالفرار.



وأضاف أن العشريني تم اسعافه إلى مستشفى قريب وحالته العامة متوسطة (أنقر هنا) .

إيعاز من الخصاونة

كما وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بالإفراج عن طفل عمره 11 عاما كان قد تم توقيفه من قبل فرق مكافحة التسول بشبهة امتهان التسول، بعد أن تم ضبطه يبيع المياه على الإشارات الضوئية للتغطية على تسوله (أنقر هنا) .

إحباط تهريب سجائر إلكترونية

كما وصرحت دائرة الجمارك إن العاملين في مركز جمرك مطار الشحن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنوا من احباط تهريب كميات كبيرة من السجائر الالكترونية ومستلزماتها ونكهات سجائر الكترونية تقدر بوزن (2.5) طن (أنقر هنا) .