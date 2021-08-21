أخبار سارة زفتها الحكومة اليوم للأردنيين للتخفيف عليهم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - زفّت الحكومة خلال الساعات الماضية باقة من الأخبار السارة من خلال تصريحات لعدد من المسؤولين ، للتسهيل على الأردنيين والتخفيف عليهم ، بعد طول انتظار فئات مختلفة لتلك الإجراءات .

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الخبر الأول ، ما أعلنه امين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي انه لاتراجع عن فتح القطاعات وإلغاء الحظر الليلي في مطلع شهر ايلول المقبل ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات والوصول للصيف الامن ( أنقر هنا) .

الخبر الثاني ، ما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن قرارها بتحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة المعدل "استدامة+" اعتباراً من شهر آب الجاري (أنقر هنا)

وبينت المؤسسة بأن هذا القرار جاء للتعامل مع الظروف الصعبة التي لا زالت الفنادق و المطاعم العاملة في البتراء تعاني منها وحاجتها لدعم أكبر من البرنامج.

الخبر الثالث ، استمرار استقبال طلبات الاستفادة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، وفق صندوق المعونة الوطنية ( أنقر هنا )

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، اليوم، إن الصندوق يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له، واعطاء الأولوية حسب شدة الحاجة.

الخبر الرابع ، زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح (2000) شخص بدلاً من (1500) شخص، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص pcr بشكل مسبق، وفق وزارة الداخلية ( أنقر هنا )

الخبر الخامس ، افتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، في محافظة إربد، عدداً من مشروعات المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في القصبة ولواء بني كنانة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة ( أنقر هنا ).









