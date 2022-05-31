أخصائي أطفال يوضح حول فيروس منتشر يسبب القيء والإسهال

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

أكد استشاري وعضو جمعية الأطفال الأردنية الدكتور مهند مهيرات أن الأعراض التي يعاني منها العديد من الأطفال في الوقت الحالي من ارتفاع بالحرارة والاستفراغ والاسهال تعود لفيروس التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي والذي ينتشر في مثل هذا الوقت من العام .

اضافة اعلان



ونفى مهيرات في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء أن هذه الأعراض والتي قد تصيب الكبار ليس لها أي علاقة بالبطيخ ، وإنما هو مرض فيروسي ينتقل بطرق مختلفة .



وأشار مهيرات أن العامين الماضيين وبسبب جائحة كورونا وتعطل التعليم الوجاهي بالمدارس ورياض الأطفال ، كان انتشار الفيروس أقل وطأة ولم نشعر به بشكل كبير ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من الأمراض المعتادة وغير المقلقة.



وأضاف مهيرات أن أكثر الأعراض شيوعا عند الإصابة بمرض الأمعاء الفيروسي، القيء، الإسهال، الحرارة والتي يستمر ظهورها على المصاب من 3 - 7 أيام .

منوها أن 3 فيروسات لإلتهابات الأمعاء أكثر انتشارا من غيرها في الوقت الحالي وهي " Rotavirus Adenovirus، Noroviruses" .



وحذر مهيرات من حدوث مضاعفات لدى الأطفال بسبب الجفاف والتي تحدث بنسبة 5% مشيراً أن المضاعفات إذا كانت شديدة تؤدي إلى إدخال الطفل للمستشفى .



وقال إن نسبة 90% من الذين يصيبهم الفيروس يتعافوا دون تلقى دواء ناصحا بإكثار السوائل عند الإصابة بأحد من هذه الفيروسات .

