أخطاء شائعة تجنبها.. ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة أفعى؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور أخطاء شائعة أثناء محاولة إجراء الإسعافات الأولية لشخص تعرض للدغ من أفعى أو عقرب.

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وقال الصقور في حديث لـ"الوكيل الإخباري" : يجب الابتعاد عن جرح مكان اللدغة وعدم محاولة شفط السم عن طريق الفم، بالإضافة لعدم ربط مكان اللدغة وعدم شرب الزيت أو الحليب، لافتا إلى أن هذه الأخطاء قد تزيد من سوء حالة المصاب.



وأضاف أنه يجب وضع الشخص الملدوغ بوضعية مريحة بعيدا عن الأفعى أو العقرب الذي لدغه، وصب الماء البارد عليه ومحاولة تهدئته وعدم بذل مجهود مرهق، والاتصال فورا بأقرب شخص أو الدفاع المدني لنقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة لحالته.



وبيّن الصقور أن سرعة نقل الشخص الذي تعرض للدغ إلى المستشفى تحدد مسار رحلته العلاجية ومدتها، مشددا على أهمية إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة إذا ما حدث تميع أو تخثر في الدم نتيجة اللدغ.



يشار إلى وجود 7 أنواع من الأفاعي السامة في الأردن أشهرها أفعى الحراشف المنشارية وأفعى فلسطين وأفعى الخبيث الأسود وأفعى الصل معظمها تنشط خلال الليل وفي الصباح الباكر.