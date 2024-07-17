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الأربعاء، 17-07-2024 12:56 م

أدباء ومثقفون يستعيدون ذكرى الشاعر جريس سماوي

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 الوكيل الاخباري - استعاد أدباء ومثقفون، مسيرة الشاعر الأردني الراحل جريس سماوي، في الأمسية التي نظمها نادي شباب الفحيص، مساء أمس الثلاثاء، في مسرح جريس سماوي بمركز خلدون أبو دية الثقافي بمدينة الفحيص.

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وأزاحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال الأمسية التي قدمتها الكاتبة ماري حتر، الستار عن منحوته تعبر عن إبداعات الشاعر الراحل، قامت بالعمل عليها من مادة الصلصال، الفنانة الأردنية المغتربة سناء حتر.

 

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