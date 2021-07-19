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الإثنين، 19-07-2021 11:59 ص

أدعية يوم عرفة .. عبق روحاني يشعل تويتر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يوم_عرفة اليوم الإثنين عبر منصة تويتر في قائمة الأكثر تداولا، وذلك تزامناً مع وقوف حجاج بيت الله الحرام، على صعيد عرفة.

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ونشر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صوراً للحجاج في عرفة،داعين أن يرزقهم الله زيارة البيت الحرام والصلاة فيه العام القادم.


و تداولوا أدعية فرحين في اليوم الفضيل لما فيه من أجر عظيم حيثُ يستحب اغتنام هذا اليوم بالأعمال الصالحة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: صيام يوم عرفة لغير الحاج، فصيامه يكفّر سنة ماضية وسنة آتية، وقيام الليل ، والاستغفار بالسّحَر وصلاة الجماعة في المسجد ، والتبكير إليها .


ويعد يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. 

 

 

 

 


 




 

 


 

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