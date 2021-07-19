أدعية يوم عرفة .. عبق روحاني يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يوم_عرفة اليوم الإثنين عبر منصة تويتر في قائمة الأكثر تداولا، وذلك تزامناً مع وقوف حجاج بيت الله الحرام، على صعيد عرفة.

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ونشر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صوراً للحجاج في عرفة،داعين أن يرزقهم الله زيارة البيت الحرام والصلاة فيه العام القادم.



و تداولوا أدعية فرحين في اليوم الفضيل لما فيه من أجر عظيم حيثُ يستحب اغتنام هذا اليوم بالأعمال الصالحة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: صيام يوم عرفة لغير الحاج، فصيامه يكفّر سنة ماضية وسنة آتية، وقيام الليل ، والاستغفار بالسّحَر وصلاة الجماعة في المسجد ، والتبكير إليها .



ويعد يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة.

pic.twitter.com/5ykQ0GnDDc اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام و السجود فيه و زيارة نبيك و رسولك صلى الله عليه وسلم #يوم_عرفه July 19, 2021



ادعوا الله واطلبوه الرحمه والمغفرة اليوم يوم عرفه خير للعالمينادعوا الله واطلبوه الرحمه والمغفرة #يوم_عرفة July 19, 2021

#يوم_عرفة تفرغ بهذااليوم من أشغال الدنياواجعله يوماللآخرةاكثرمن الدعاءوالمغفرةوالعتق من النارواسأل الله من خيري الدنياوالآخرة وادعوفيه لنفسك ووالديك واخوانك وذريتك وزوجك ومن تحب والمؤمنين والمؤمنات والأمن بالأوطان والنصرعلى الأعداءواسأله ان يشرح صدرك ويزيح ماأهمك من هموم الدنيا July 19, 2021