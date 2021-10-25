أراض جديدة بالاقساط لموظفي القطاع العام

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضي سكنية معروضة للبيع بالتقسيط المباشر للمؤسسة بالإقتطاع من الراتب و ضمن مشاريعها في محافظات (العاصمة، المفرق، اربد لموظفي القطاع العام و البلديات و أمانة عمان الكبرى و منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وذلك ضمن مشاريعها في محافظات (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة، الكرك)

اضافة اعلان

وتشترط المؤسسة بحسب موقعها الالكتروني الشروط التالية:



الالتزام بتسديد ما لا يقل عن ( 15 %) من الثمن مقدماً كدفعة أولى.



التقسيط المباشر للمؤسسة شهرياً بالإقتطاع من الراتب و لمدة أقصاها (10) سنوات مع التزام الجهة التي يعمل بها المشتري بالإقتطاع الشهري .



احتساب فائدة مركبة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد وذلك على النحو التالي:



عدد سنوات التقسيط



نسبة الفائدة السنوية %



أقل من (5) سنوات



5%



من (5-7) سنوات



5.5%



من (7-10) سنوات



6%



أن لا يكون المشتري متعثراً عن سداد اي التزامات سابقة عليه للمؤسسة نتيجة لاستفادته من مشاريع المؤسسة.



أن لايزيد عمر المشتري عن (65) عام للذكور، و(60) عام للإناث عند استحقاق أخر قسط.



ان لا يزيد الإقتطاع عن (40%) من الراتب الإجمالي .



في حال كانت قيمة القسط الشهري تتجاوز(40%) من الراتب الإجمالي لمقدم الطلب فيحق للمؤسسة قبول كفيل في سداد القسط الشهري على ان يكون راتب الكفيل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري أو تقاعد الضمان الإجتماعي.



ان يكون المشتري على رأس عمله وان لا تقل فترة خدمته عن سنتين شريطة أن يكون قد تم تثبيته في عمله.



ان يتناسب القسط الشهري ومدة السداد مع الراتب الشهري الصافي وبعكس ذلك يتم رفع قيمة الدفعة الاولى.



يستفيد المشتري من هذه المزايا لمرة واحدة فقط وتعتبر الذمة المالية للزوجين منفصلة لهذه الغاية مع امكانية التمويل المشترك للزوجين.



يحق للمؤسسة طلب أية وثائق إضافية عند الحاجة بما في ذلك توقيع المشتري على كمبيالات مستردة عند تسديد الاقساط كاملة.



لا يتم تسليم المشتري قطعة الأرض الا بعد استيفاء المتطلبات المتعلقة بالدفعة الأولى والتزام المشتري والجهة التي يعمل بها بالاقتطاع الشهري، واقرار المشتري باعتبار كافة المنشآت التي يُحدثها لاحقاً ضامنة لحق المؤسسة في السداد، وشريطة عدم نقل ملكيتها للمشتري الا بعد تسديد كامل الثمن.



وبينت المؤسسة أن الوثائق المطلوبة هي:



صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.



احضار ما يثبت أن الموظف لا يزال على رأس عمله بالإضافة إلى بيان صافي الراتب وتاريخ التعيين وما يثبت أنه موظف مثبت في الخدمة (طبيعة التعيين).





ودعت الراغبين بالشراء إلى مراجعة المؤسسة مديرية التسويق والمبيعات (مبنى خدمة الجمهور) الكائن في جبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل على أرقام المؤسسة التالية :-



مركز الاتصال (0797798505) و (4649399 /06).