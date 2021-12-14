أربعينية الشتاء الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/ أم الدامي الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن الانقلاب الشتوي للعام الحالي 2021 سيكون عند الساعة 5:59 مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 كانون الأول الحالي بتوقيت المملكة الشتوي.

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وأوضح مجاهد أن الشمس ستكون في هذا اليوم عامودية تماما على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 5ر23 درجة وهو أقصى انخفاض تصله جنوب خط الاستواء خلال العام، ومن هذا اليوم يبدأ فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتبدأ أربعينية الشتاء، ويستمر الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 88 يوما و23 ساعة، بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (انقلاب صيفي) والذي يستمر 93 يوما.



ووفقا لمجاهد، تشرق الشمس يوم الانقلاب الشتوي في عمان عند الساعة السادسة و26 دقيقة صباحا من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 درجة و 38 دقيقة و 53 ثانية، ثم تغيب في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 242 عند الساعة الرابعة و 43 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول الليل 13 ساعة و 53 دقيقة وهو أطول ليل خلال السنة، بينما يكون طول النهار 10 ساعات و7 دقائق فقط وهو أقصر نهار خلال العام.



وتبدأ بالتزامن مع يوم الانقلاب الشتوي أربعينية الشتاء وهي أبرد أيام السنة وتستمر أربعين يوما حيث تنتهي في الأول من شباط من كل عام، وتتميز بظهور البرد الشديد و الانجماد والصقيع، ولاسيما إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة و يحدث الانجماد والصقيع.



وأضاف مجاهد أن العرب كانت تحدد موعد الانقلاب الشتوي وبداية أربعينية الشتاء من خلال طالع القلب وهو نجم في برج العقرب، والتي يحين موعدها في العشرين من كانون الأول من كل عام، وتستمر 13 يوما، حيث كانت العرب تعرف من خلال طلوع منزلة العقرب أننا نمر في أبرد أيام السنة، وقلب العقرب هو نجم أحمر عملاق يقع في كوكبة العقرب خلال فصل الصيف منخفضا كثيرا نحو السماء الجنوبية، لذلك اعتبرت العرب نجم القلب من النجوم اليمانية أي جهة اليمن كناية عن السماء الجنوبية.



ويسمي الفلاحون العرب نجم قلب العقرب باسم آخر وهو الأحيمر، وكانوا يعرفون انه بطالع القلب تشتد البرودة في الجو نتيجة لهبوب الرياح الباردة، ولاسيما إذا كانت شرقية حيث تكون جافة وباردة جدا، كما يأتي الضباب والمطر بشكل أكثر من الأيام الأخرى، ويزرع الفلاحون في هذه الفترة الخضراوات التي تنتج مرتين في العام الواحد ولا تحتاج الى الماء الكثير نتيجة الصقيع الذي يسعى الفلاحون خلاله لإشعال النيران حول المزارع لرفع الحرارة المتدنية وابعاد الخطر عن المزروعات، ومن هذه المزروعات التي تكون من صفة العشبيات مثل البقدونس، والكزبرة، والبابونج، والخبيزة، والميرمية، والحلبة، والعصفر (الكركم)، والزعتر، وقصب السُّكر، والجزر، والفول، والعدس.



وبعد يوم الانقلاب الشتوي تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار يوم 21 آذار المقبل أي يوم الاعتدال الربيعي.