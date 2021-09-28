الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 28-09-2021 01:19 م

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

مهرجان منضاط


الوكيل الإخباري - أدرج برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية، مهرجان المناطيد الذي يقام في منطقة وادي رم على برامج رحلاته، حيث تشتمل الرحلة باليوم الأول على زيارة البترا، والمبيت في احدى المخيمات السياحية في وادي الديسة، وباليوم الثاني حضور فعاليات المهرجان.

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وبينت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن فعاليات المهرجان تتضمن مشاهدة أكبر تجمع للمناطيد في وادي رم، وعرض جوي خاص للصقور الملكية الأردنية، مشاهدات فقرات القفز المظلي من فوق المناطيد، والعديد من الفعاليات الداخلية وأماكن الترفيه.


وأوضحت الوزارة أن برنامج رحلة مهرجان المناطيد سيكون قائما في الفترة من 1-3 من شهر تشرين الأول القادم، حيث سيبدأ إنطلاق الرحلات من الخميس المقبل ويستمر لغاية السبت، مشيرة إلى أن أسعار الرحلة في البرنامج لا تشمل ركوب المناطيد.

 

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