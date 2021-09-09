أردننا جنة يسير رحلات سياحية لـ 115 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

الوكيل الإخباري - نظم برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، رحلات لـ 115 شخصا من ذوي الاعاقة والأيتام التابعين لجمعيات خيرية وشبابية ومراكز تأهيل مجتمعي، الى المناطق السياحية والأثرية في الشمال والجنوب.

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وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم الخميس، إن تسيير هذه الرحلات يأتي ايماناً من الوزارة والهيئة، بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع، وتمكينهم من زيارة المناطق السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها المملكة، وبأن السياحة حق للجميع.



وأوضحت الوزارة أنها أتاحت الفرصة للأيتام والاشخاص من ذوي الاعاقة بمناطق الجنوب زيارة مناطق الشمال، وكذلك الأشخاص من مناطق الشمال لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالجنوب.



وثمن المشاركون بالرحلات، الجهود والتسهيلات المقدمة من الوزارة والهيئة، وتوفير الخدمات اللازمة التي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم، وتمكينهم من زيارة المناطق السياحية والأثرية.



وأشاد رؤساء الجمعيات بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم هذه الفئات، من خلال توفير رحلات سياحية متكاملة لهم، وتسهيل وصولهم الى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.

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