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السبت، 20-11-2021 04:02 م

أردنيان ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا بمجال الحاسوب لعام 2021

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الوكيل الإخباري- أدرجت مؤسسة "كلاريفيت أنالاتيكس" العالمية، أستاذي علوم الحاسوب في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم الجراح والدكتور حسام فارس، ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا في مجال علوم الحاسوب لعام 2021.

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وبحسب بيان الجامعة، اليوم السبت، فقد بلغ عدد العلماء الذين اختيروا ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في مجال علوم الحاسوب من جميع أنحاء العالم 110 علماء، ما يعزز أهمية أبحاثهم وأصالتها وتأثيرها العلمي على مستوى العالم، ومدى اعتمادها مصدرًا في كثيرٍ من الأبحاث.


وأشار البيان إلى أن المؤسسة حددت في هذا العام قائمة ضمت عددًا من الباحثين الذين بلغ عددهم 6602 من جميع أنحاء العالم، وأظهروا تأثيرًا كبيرا في مجالهم العلمي، عبر نشر العديد من الأوراق البحثية التي استُشهد بها بشدة خلال العقد الماضي (2010 -2020).


وأوضح أن الباحثين جرى اختيارهم بناء على عدد الأبحاث التي نشروها في موقع "ويب أوف ساينس"، وكانت ضمن الأبحاث التي شكلت النسبة الأعلى، وهي واحد بالمئة، من حيث عدد الاستشهادات في مجالهم.

 

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