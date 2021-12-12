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الأحد، 12-12-2021 04:41 م

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

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الوكيل الاخباري - استضافت الجامعة الأردنية فرع العقبة، اليوم الأحد، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس لتطوير التعليم العالي 2021 - 2027، وبتنظيم من مكتب إيراسموس بلس الوطني بعمان.

ويهدف البرنامج الذي شارك في فعاليات اطلاقه، جامعات العقبة للتكنولوجيا، والحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية والشركات، إلى عرض الفرص كافة وتعريف المشاركين بمحاور البرنامج وأولوياته، ونقل التجربة الأوروبية في تطوير مؤسسات التعليم العالي والمنظمات والمؤسسات البحثية، التي تحتوي على فرص ومجالات جديدة للدعم. 

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