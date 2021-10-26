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أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا

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الثلاثاء، 26-10-2021 06:30 م

أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - نظم فرع الجامعة الأردنية في العقبة، اليوم الثلاثاء، ندوة صحية توعوية للتشجيع على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للتخفيف من آثاره والعودة بسرعة للحياة الطبيعية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عامر السلمان، إن الجامعة، وبالتنسيق مع مديرية صحة العقبة، شرعت منذ اليوم الأول لاستقبال طلبتها الجدد وذويهم بتنفيذ الإجراءات الطبية الاحترازية للبدء بالعام الدراسي تماشيا مع البروتوكول الصحي الوطني للحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية . 

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