أردنية تحصل على جائزة عالمية لتطويرها فحص كورونا

الوكيل الاخباري - حصلت الباحثة الأردنية المهندسة مهى العفيف على جائزة إلينوي العالمية للإبداع والابتكار أخيرا ، بتطويرها فحصا لفيروس كورونا يعتمد على تقنية النانو تكنولوجي .

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العفيف خريجة الهندسة الطبية الحيوية عام 2016 في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمرتبة الشرف ، وطالبة الدكتوراه المبتعثة حاليًا في جامعة إلينوي الأميركية ، تقول إن التقدم للجائزة يعتمد على ترشيح الأساتذة في الجامعات الاميركية للطلبة المتميزين الذين يبتكرون أو يخترعون ويطورون مشروعات تخدم المجتمع.

وتضيف العفيف ، بعد قبول الجامعة لطلب الترشح ، تشكل لجنة لفلترة الطلبات باعتماد الأكثر إبداعا وتأثيرا ، ثم أخذ توصيات أعضاء اللجنة المكونة من أساتذة الجامعة والمبدعين وأصحاب الشركات لاختيار الأشخاص المتأهلين للمرحلة النهائية.

وتعرض العفيف لابتكارها المتمثل بفحص يعطي نتائج دقيقة بنسبة عالية جدا، وبسرعة تقدر بــ15 دقيقة فقط ، وبكلفة منخفضة جدا لا تتعدى 5 دولارات ، بالإضافة إلى إمكانية إجرائه من قبل أي شخص دون الحاجة إلى متخصصين بالمهن الطبية.

وتبين أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاستخدام هذا الفحص داخل المختبرات المجهزة لهذا النوع من الفحوصات واتفاقها مع شركة لتسويقه محليا داخل الولايات المتحدة .

يذكر أن هذه الجائزة تضاف إلى قائمة الجوائز التي حصلت عليها العفيف ، منها جائزة حكيم لطلبة الجامعات الأردنية وجائزة المفتاح الذهبي العالمية لطلبة الدراسات العليا ، كما ابتعثت خلال دراستها في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمبادرة أطلقتها مؤسسة ولي العهد عام 2017 للشباب الأردنيين للتدريب في وكالة الفضاء الدولية ناسا .

يشار إلى جائزة إلينوي للإبداع تكرم سنويًا طالبا مبدعا يعمل على إيجاد حلول يمكن أن يكون لها تأثير مجتمعي إيجابي ، وقيمتها 20 ألف دولار، وركزت دورة عام 2021 على تشجيع الابتكارات التي جرى تطويرها استجابة لوباء كورونا.

المصدر - بترا



