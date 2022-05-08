أردنية تفوز بعضوية بلدية كرولي البريطانية

الوكيل الإخباري - فازت الأردنية خيلاء أبو موسى بعضوية مجلس بلدية مقاطعة كرولي عن حزب العمال البريطاني.

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وحصلت أبو موسى على 752 صوتا في الانتخابات البلدية التي جرت الخميس الماضي، وحلت في المركز الثاني بفارق خمسة أصوات عن المركز الأول.



وتعمل أبو موسى في مجال التدريس، وتساعد الأطفال في كرولي على التعلم والتغلب على مشاكل الصحة العقلية والسلوك، وتعد ناشطة اجتماعية، وتدير مجموعة كشافة محلية وتعمل كمتطوعة في مجال أبحاث السرطان في كرولي.



وأعربت أبو موسى عن سعادتها بالفوز بعضوية مجلس بلدية كرولي، وقالت: "افتخر بأنني أردنية"، مشيدة بما حققته المرأة الأردنية من قصص نجاح في مختلف المجالات من خلال تسلحها بالعلم والمعرفة.



وأشارت الى أنها تلقت تعليمها الجامعي في الأردن وجاءت الى بريطانيا منذ 12 عاما للعمل في مجال التعليم والترجمة، وأكملت دراساتها العليا في لندن، وبعدها استقرت في كرولي.



وتابعت أنه خلال تواجدها واندماجها في المجتمع المحلي في كرولي انضمت الى حزب العمال لاقتناعها بمبادئه وبالطروحات التي يتبناها، مؤكدة أنه بتصميمها ومن خلال عملها الاجتماعي الدؤوب وما قدمته من مساعدات لأفراد المجتمع المحلي رشحها الحزب لخوض هذه الانتخابات والتي تكللت بفوزها بنسبة 49 بالمئة من الأصوات في كرولي.



وشكرت السفير الأردني في لندن منار منذر الدباس الذي بادر بالاتصال بها وتهنئتها، مهدية نجاحها لبلدها الأردن ولذويها.



ودعت الأردنيين والاردنيات المقيمين في المملكة المتحدة إلى الاندماج في المجتمعات المحلية والانضمام إلى الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية البريطانية.