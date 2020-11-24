أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - ما زالت الأردنيات لهنّ بصمات ، على المستويين المحلي والعالمي ، حيث يُضرب بهنّ المثل في الإنجاز ، والإبداع والتميّز ، ما جعلهنّ مدعاة للفخر والاعتزاز بهــنّ.

اضافة اعلان



وفي كلّ مكان ، وفي كلّ زمان ، يستلهمنّ عزيمتهنّ من الإرادة ، حتى باتت أسماؤهنّ مشرّقة ، كالشمس التي تترك أنسجتها الذهبية على تضاريس العالم .

ومن هذا المنطلق ، نجد أن أردنيتين شغلتا العالم ، لاستلامهما مناصب "ثقيلة" ، في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي ، ما يدلّ على أن الأردنيات قادرات على القيـادة والإدارة .

ريما دودين

فقد عين الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، الناشطة الديمقراطية ريما دودين، وهي من أصول اردنية في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في الإدارة الجديدة.



وريما دودين، من أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، كما وعملت كمديرة لمكتب السيناتور ديك دوربين ( ديمقراطي من إلينوي).



وقد حصلت دودين على شهادات جامعية من جامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وكانت ناشطة في اللجنة القضائية الفرعية للسيناتور حول حقوق الإنسان والقانون.



وأشاد السيناتور دوربين في بيان بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن دودين بدأت العمل معه منذ 14 عاماً بينما كانت متدربة في كلية الحقوق، وتقدمت لتصبح أحد أكثر الموظفين احتراماً.



جوليا نشيوات

كما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بتعيين جوليا نشيوات ذات الأصول الأردنية في شهر شباط من هذا العام ، للعمل كمستشارة جديدة لشؤون الأمن الداخلي.



وفيما يلي أهم المعلومات عن نشيوات :

1- تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، ودرجة الدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

2- عملت في وزارة الخارجية الأمريكية خلال إدارة ترامب، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

3- ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخدمت في أفغانستان والعراق.

4- بعثت في مهمة إلى العراق كمستشارة للحاكم المدني والعسكري المؤقت في العراق، بول بريمر، عام 2003.

5- أدارت التقييمات الخاصة بالشبكات الإرهابية في آسيا والشرق الأوسط.

6- عملت كضابط اتصال عسكري أمريكي مع الأحزاب السياسية الإقليمية حول الحكم والحد من التهديدات.

وغيرها من المناصب .

الأردنيتان ، دودين ونشيوات تم تعيينهما خلال العام الحالي بمناصب ثقيلة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ما يعني أن المرأة الأردنية حاضرة في الإنجازات.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







