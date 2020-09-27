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الأحد، 27-09-2020 01:45 م

بعد قفزة الإصابات بكورونا

أردنيــون يتساءلون عن الحظر الشامل الجمعة

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتساءل أردنيون عن مدى التزام الحكومة بتصريحاتها ، حيال عدم العمل بحظر التجوّل الشامل الجمعة القادم ، نتيجة لارتفــاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية ، في زيادة غير مسبوقة ، منذ بدء الجائحة .

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المملكة ، سجّلت قفــزات واضحة بعدد الإصــابات ، عدا عن عدد الوفيات التي باتت تتعدّى الوفاة الواحدة خلال (24) ساعة ، ما حدا بالحكومة بإدلاء دلــوها حيال تلك الأرقام العالية وتعلن عن تفشي كورونا في الأردن ، ما يتطلّب إجراءات وقائية ، حازمة، من خلال أمر الدفاع (11) .

 

وفي هذا السياق ، أشار مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية- في وقت سابق - أنه لا يوجد نية لفرض الحظر الشامل خلال الفترة الحالية ، عدا عن التصريحات الحكومية ، التي تؤكد أن الحظر يكبّد الدولة المزيد من الأعباء الاقتصادية، ويلقي بظلاله على الأردنيين .

 

وينتظر الأردنيون ، القـــرار الرسمي فيما يتعلق بعدم فرض الحظر الجمعة القادم.

 

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