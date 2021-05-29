أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

الوكيل الإخباري-براءة الشلالدة-تداول النشطاء اليوم السبت وسم " بدنا ولادنا من عند الاحتلال " عبر منصة تويتر إثر تمديد اعتقال الشابين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خلال تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى الاثنين المقبل على ذمة التحقيق .

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وقال النشطاء بحسب " الوكيل الإخباري " إن قضية الشابين أصبحت جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، ويجب دعمها والدفاع عنها أمام ظلم الاحتلال.



وكان قد أضاف محامي الاسيرين الاردنيين في سجون الاحتلال خالد محاجنة خلال تصريحات سابقة إن الأوضاع الصحية للأسيرين الاردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضوا له.



وأكد المحامي أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للسفير الأردني لزيارة الأسيرين في السجن.

#SaveSheikhJarrah #SaveSilwan مصعب و خليفة شأنهم شأن أي/كل مواطن أردني, و ما يحدث لهم يمكن أن نتعرض له جميعاً من ناحية المبدأ في أي دولة ممكن نسافرلها. #بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال May 29, 2021