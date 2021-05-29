أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

الوكيل الإخباري-براءة الشلالدة-تداول النشطاء اليوم السبت وسم " بدنا ولادنا من عند الاحتلال " عبر منصة تويتر إثر تمديد اعتقال الشابين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خلال تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى الاثنين المقبل على ذمة التحقيق .
وقال النشطاء بحسب " الوكيل الإخباري " إن قضية الشابين أصبحت جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، ويجب دعمها والدفاع عنها أمام ظلم الاحتلال.
وكان قد أضاف محامي الاسيرين الاردنيين في سجون الاحتلال خالد محاجنة خلال تصريحات سابقة إن الأوضاع الصحية للأسيرين الاردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضوا له.
وأكد المحامي أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للسفير الأردني لزيارة الأسيرين في السجن.
الاردنيين غاليين ومهمين من صغيرهم إلى كبيرهم ولن نترك مصعب وخليفة مهما كلف الامر#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال#بدنا_ولادنا_مصعب_وخليفة#الأردن— Sa'eed Hammad (@Saeed_AlHammad) May 28, 2021
اعتمدوا هدول يا حبايب #بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال #مصعب_الدعجه_خليفه_العنوز #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_سلوان— ghada al sheikh غادة الشيخ (@GhadaSheikh) May 28, 2021
لن ننساكم يا أبطال ✌🏻#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال #العشائر_الاردنية_العظيمة pic.twitter.com/IoZw5qBHdw— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) May 28, 2021
مصعب و خليفة شأنهم شأن أي/كل مواطن أردني, و ما يحدث لهم يمكن أن نتعرض له جميعاً من ناحية المبدأ في أي دولة ممكن نسافرلها.#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال #SaveSheikhJarrah #SaveSilwan— فارِس العَجارمِة (@3ajramista) May 29, 2021
#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال— L A I T H (@Laith_ziod) May 27, 2021
بدنا مصعب الدعجة و خليفة العنوز بأسرع وقت. pic.twitter.com/lzBbjjw78k
لا يُضيّعُ الحقَّ شيءٌ كنومِ المُطالِب.#انقذوا_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال#مصعب_الدعجه#خليفة_العنوز#SaveSilwan #SaveSheikhJarrah #FreePalestine— Khaled Alnajjar (@Khaled_Alnajar) May 28, 2021
لا تفرطوا فيهم، وعلّوا الصوت#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال pic.twitter.com/EU8i2jVKtv#بدنا_ولادنا_من_عند_الاحتلال— احمد (@QlBd1Z09KchrnzK) May 28, 2021
بدنا ولادنا... يارب فرجك الهم🇯🇴🇯🇴🇯🇴 #بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال— Kawlah Altwalbah (@KAltwalbah) May 29, 2021
#بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال#بدنا_ولادنا#انقذوا_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#حي_الشيخ_الجراح. #مصعب_الدعجه_خليفه_العنوز https://t.co/xYOGfPmrYx— FAHED AL. JABER #المقاومة (@Fahedjaber7) May 29, 2021
ياريت نضيف هاشتاغ #بدنا_ولادنا_من_عند_الإحتلال— HAMZA (@HAMZAJordann) May 29, 2021
مع اي تغريدة وهاشتاغ بخص القضية
لانه الشباب صارو جزء منها #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_سلوان pic.twitter.com/9MTa1TD49Y