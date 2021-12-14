الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 10:45 ص

أردنيون يخضعون للمحاكمة في مصر بعد اتهامهم بأكبر قضايا الاتجار بالبشر

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الوكيل الاخباري - تنظر الدائرة العاشرة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة في جمهورية مصر العربية، الثلاثاء، في قضية محاكمة 8 متهمين بقضية اتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء البشرية داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة في مصر.اضافة اعلان


وأحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي، وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر كسب المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم.

 




 

 


 

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