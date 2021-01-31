أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الوكيل الإخباري - رحّب أردنيون ، بخطوة وزارة التربية والتعليم، بشأن كأس التحدي الذي انطلق أمس السبت، حيث تم إرسال رسالة للطالبات المشاركات في مسابقة الشطرنج .

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ولفت كثيرون ، أن المسابقات والتحديات ، الرامية لرفع مستوى الكفاءة للطلبة ، يحسّن المستوى الذهني لهم ، ويساعدهم على تنمية المهارات العقلية ، بعيدا عن الكتب.

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التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم



وقد رصد "الوكيل الإخباري" ، التعليقات حيال الخبر ، الذي يتعلق بهذا الشأن ، حيث تم ملاحظة رغبة الأردنيين في المزيد من الأمور التي شأنها خدمة الطلبة ، بعيدا عن الأمور الأكاديمية.

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