أردنيون يروون تفاصيل مغادرتهم أوكرانيا ويؤكدون صعوبة الأوضاع فيها

الوكيل الاخباري - قال المواطن الأردني حسن فريحات إن الوضع في أوكرانيا كان صعبا جداً قبل مغادرة البلاد.

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وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أنه لم يكن متاح تسلم الأموال بعد توقف عمل البنوك، مشيرا إلى تنسيق جرى مع غرفة العمليات في وزارة الخارجية.



وتابع أن التنسيق جرى حيث وصل مندوب الوزارة من فينا إلى حدود تشوب مع هنغاريا، وتأمين قطار من الحدود الأوكرانية إلى بودابست.



بدوره قال ياسر العديني إن أزمة خانقة كان تشهدها الحدود بتواجد سواء المغتربين أو المواطنين الأوكرانيين الذين كانوا يسعون لتأمين أسرهم وأبنائهم.



من جانبه قال أحمد الجرادات، إن محاولات كانت لاجتياز الحدود براً، لكنهم لم يستطيعوا ذلك، فجرى تأمينهم لاحقاً بالخروج من البلاد عبر القطار.



وأشار جرادات أنه ورغم اشتراط وجود فيزا الشينغل للخروج من أوكرانيا إلى هنغاريا، إلا أن السلطات تعاونت بإعفائهم من ذلك.



وأشاد باستقبال السلطات الهنغارية لهم، مؤكداً أن جرى تأمينهم بتذاكر قطار إلى العاصمة الهنغارية، كذلك تأمينهم بالطعام والنقل وحجز الفندق.



