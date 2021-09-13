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الإثنين، 13-09-2021 04:11 م

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

تعاطي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - علق نشطاء على سؤال تفاعلي نشره موقع " الوكيل الإخباري " بشأن زيادة انتشار التعاطي والاتجار في المخدرات بسبب قرار عدم تسجيل قيد أمني لهم لأول مرة .

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وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن القرار سيزيد من الإقبال على المخدرات والمؤثرات العقلية.


ومن جهة أخرى أشار بعض النشطاء أن عدم تسجيل قيد أمني على تلك الفئة وتشديد العقوبة عليهم يعد قرارا صائبا .


وكان قد وافق مجلس النواب على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

 


 




 

 


 

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