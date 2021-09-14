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الثلاثاء، 14-09-2021 12:34 م

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

مأدبا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بشأن إعلان وزارة السياحة والآثار فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لـ 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

وتصدر وسم #مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية عبر تويتر اليوم الثلاثاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" حيث تداول النشطاء صورا تظهر جمالية مدينة مأدبا .


وكان قد قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام.

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