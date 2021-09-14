أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بشأن إعلان وزارة السياحة والآثار فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لـ 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.



وتصدر وسم #مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية عبر تويتر اليوم الثلاثاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" حيث تداول النشطاء صورا تظهر جمالية مدينة مأدبا .





وكان قد قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام.

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#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية



عمّانُ ضاقت بي وجئتكم أنتجِعُ الآمالَ في مادبا ..



يا حب السَّـٰلــط وأهلها لـ مادبا 🤍🇯🇴 عمّانُ ضاقت بي وجئتكم أنتجِعُ الآمالَ في مادبا ..يا حب السَّـٰلــط وأهلها لـ مادبا 🤍🇯🇴 pic.twitter.com/OYe62st2sH September 13, 2021