أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بشأن إعلان وزارة السياحة والآثار فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لـ 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.
وتصدر وسم #مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية عبر تويتر اليوم الثلاثاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" حيث تداول النشطاء صورا تظهر جمالية مدينة مأدبا .
وكان قد قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام.
الف مبروك لمدينة المحبه والعز ♥️— ســـاره العـتـوم 🇯🇴. (@setoomm) September 13, 2021
يسعد مأدبا واهلها ، وتستحق 🇯🇴#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية pic.twitter.com/afgFItqvNy
#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية— رِنـاد 🇯🇴 (@__nsourr) September 13, 2021
عمّانُ ضاقت بي وجئتكم أنتجِعُ الآمالَ في مادبا ..
يا حب السَّـٰلــط وأهلها لـ مادبا 🤍🇯🇴 pic.twitter.com/OYe62st2sH
September 13, 2021
لَشَوِّح بِيدِي وارعِشهَا بِالخَمسَة 👋— يعيش جلالة الملك المعظم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@KVGIffh25UjzEBA) September 13, 2021
عَ مَادَبَـا أُم الِحرُوف الخَمسَــة
حَطِّيتَهَا بقَلبِي وبوَسط ضلُوعِي
فَزَّن ونَادَتنِي الحَواس الخَمـسَة
حي الله مادبا واهلها 🇯🇴👑😍#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية pic.twitter.com/nJVJMwRl8H
مادبا الضاربة في عمق التاريخ مدينة السلام والمحبة تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية، نفتخر بهذا الإنجاز ونفرح به.#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية pic.twitter.com/DLTnS0qcAQ— مُعاذ ♋️🌧 FreePalestine# (@NM25_r) September 13, 2021
عمّانُ ضاقت بي وجئتكم أنتجِعُ الآمالَ في #مادبا ..— Ayman Irshaid (@airshaid) September 13, 2021
الشاعر عرار
مبروك #مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية 2022
منظر من عيون موسى من مزرعتنا#مأدبا_عاصمة_السياحة_العربية pic.twitter.com/1HPRjZaOr5— محمود ابوالغنم (@MahmmoudAG) September 13, 2021
September 13, 2021
September 13, 2021