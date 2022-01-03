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الإثنين، 03-01-2022 09:03 ص

أردني أمينا عاما للاتحاد الدولي للغة العربية

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الوكيل الإخباري - قرر المجلس الدولي للغة العربية، ومقره في العاصمة اللبنانية بيروت، تعيين عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب بجامعة اليرموك الدكتور خالد بني دومي، أمينا عاما للاتحاد الدولي للغة العربية لمدة عامين.اضافة اعلان


يذكر أن بني دومي هو مدير تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدر عن الجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، كما ويشغل حاليا موقع الأمين العام المساعد للجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية.

 




 

 


 

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