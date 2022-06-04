أردني ضمن قائمة أبرز 30 شخصية عربية رائدة في الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أعلنت مجلة “إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية” الصادرة عن جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، المعروفة اختصارا بـ «إم آي تي» Massachusetts Institute of Technology MIT قائمة أبرز 30 شخصية عربية رائدة في الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص والأكاديمي من جميع أنحاء العالم.

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وحاز الأردني الدكتور زياد الصرايرة على موقع من هذه القائمة الصادرة عن واحدة من أهم وأكبر مؤسسات ومعاهد التكنولوجيا والتقانة في العالم.



وقد تأسست مجلة وقائمة إم آي تي تكنولوجي ريفيو (MIT technology review) عام 1899، وانطلقت نسخة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية في العام 2018، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، و يملكها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي.



وتسلط القائمة الضوء على القادة ورواد الأعمال والباحثين ممن لعبوا دورا بارزا في قطاعاتهم من خلال توسيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أو إطلاق شركات ناشئة قائمة على هذه التكنولوجيا أو دفع الأبحاث خطوة إلى الأمام، خصوصاً في المنطقة العربية.



وتضم القائمة شخصيات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وفلسطين وسوريا والمغب روالجزائر والأردن، والعراق وسلطنة عُمان ولبنان والبحرين وتونس، بينهم 12 امرأة و18 رجلاً.



وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من شخصيات القائمة هم من العاملين في المؤسسات والشركات المحلية في الدول العربية.

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