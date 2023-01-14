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السبت، 14-01-2023 12:21 م

أردني يتعرض إلى جلطة دماغية في مكة وأسرته تناشد

ةةةةةة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ناشدت عائلة أردنية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعادة والديهما من السعودية بعد أن تعرض رب الأسرة "خالد خليفة أبو غنمي" الذي يبلغ الـ 55 عاما إلى جلطة دماغية على بلاط الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة مع زوجته.

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وقال ابنهما الشاب خالد ابو غنمي لـ"الوكيل الإخباري" اليوم السبت إن والديه غادرا الأراضي الأردنية براً يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الثاني الحالي لتأدية مناسك العمرة و أثناء رحلتهما أصيب الوالد بغيبوبة على بلاط الحرم وزوجته بجانبه .


وتابع "ساعد أهل الخير بإسعاف والدي إلى المستشفى وإجراء العلاج اللازم له وتم تشخيصه من قبل الطبيب المختص بأنه تعرض لجلطة دماغية ولا يمكنه مغادرة الأراضي السعودية إلا تحت إشراف الطبي" حسب روايته.


وقامت العائلة بمخاطبة وزارة الخارجية وتقديم كافة الأوراق المطلوبة لعودة والديهما إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن .


 




 

 


 

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