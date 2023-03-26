أردني يروي تفاصيل تعرضه لعملية احتيال داخل منزله

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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روى أحد المواطنين تفاصيل تعرضه لعملية احتيال كبيرة وبطريقة لا تخطر على البال من قبل أشخاص ادعوا أنهم من مكتب اميرة عربية ويعملون بصندوق تمويل لاحد الدول الخليجية.



وقال المواطن الذي يعمل مهندساً باحدى الشركات، لـ"الوكيل الإخباري" إن عدد من الأشخاص تواصلوا معه عبر الهاتف من رقم أردني قبل شهر رمضان وقاموا بتزويده ببيانات مفصلة عن حالته الاقتصادية والديون والالتزامات المتراكمة عليه وطالبوه بزيارته في المنزل وتم الاتفاق.



وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا بزيارته في منزله بمحافظة عجلون قبل يوم من رمضان يرتدون بطاقات تعريفية موثقة وزي خليجي ، وكان بحوزتهم بيانات مفصلة وشخصية عنه و عن عائلته والديون التي عليه، فيما عمدوا خلال الزيارة إلى إقناعه بدفع 4 آلاف دينار كاش مقابل تزويده بـ47 ألف لسداد جميع التزاماته وقام على الفور بدفع المبلغ.



وتابع أن هؤلاء الأشخاص قاموا أيضا بإقناع زوجته بالتسجيل على صفحة مساعدات على الفيسبوك تتبع لنفس اسم الاميرة للحصول على مبلغ 7 آلاف دينار وفور التسجيل تم طلب منها تحويل 55 دينار على احدى المحافظ كرسوم لإكمال عملية التسديد ومن ثم طُلب منها إكمال الرسوم إلى 98 دينار وفور إرسال مبلغ الرسوم لهم وبعد التواصل معهم مجددا لم يكن هناك أي رد أو إجابة من قبلهم وهناك أرقام يجيب عليها أشخاص آخرون يردون بقولون "أنت تتواصل مع منزل (...)".



وبيّن المواطن أنه قام على الفور بتقديم بلاغ أمني لمدعي عام عجلون وللجرائم الإلكترونية وأن القضية قيد المتابعة في الوقت الحالي.



ونصح المواطن الأردنيين بعدم الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص ومن مثلهم ممن يدعون أنهم يمثلون جهات محددة تقدم مساعدات، وعدم السماح لهم بزيارة منازلهم نظرا لخطورة ذلك على أطفالهم وأسرهم.