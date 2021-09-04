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السبت، 04-09-2021 08:36 م

أردني يطلق زوجته بسبب تعليق ساخر على صورته

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الوكيل الاخباري- أدّى تعليق كتبته مواطنة على صورة لزوجها، منشورة عبر صفحة الأخير على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى إنهاء حياتها الزوجية بعد أن أقدم الزوج الغاضب على طلاقها.

وفي التفاصيل، تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن رجلا أردنيًا أقدم على طلاق زوجته؛ بسبب تعليقها على صورته المنشورة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“.

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وبحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الزوجة كتبت على صورة لزوجها يعود تاريخها إلى عام 2010، تعليقًا قالت فيه: ”صار النا سنة متزوجين لو شفت صورتك هاي كان أجلنا الزواج“.

 

في حين اعتبر الزوج تعليق زوجته إهانة له، خاصة أن العديد من التعليقات الساخرة أعقبت تعليق الزوجة على الصورة، الأمر الذي تسبب بحدوث الطلاق، وفقًا لما ذكره موقع ”جراءة نيوز“ المحلي، اليوم السبت.

وتباينت آراء المعلقين على الحادثة، بين من اعتبر أن الزوجة أهانت فعلا الزوج بتعليقها، لا سيما أنه كان بمثابة فتيل أشعل خلفه الكثير من التعليقات الساخرة بحق الرجل، بينما ذهب آخرون إلى أن تعليق الزوجة من باب المزاح، ولا يحتاج إلى ذلك التصعيد ووصول الأمر إلى ما وصل إليه.

في حين انتقد بعض النشطاء كلا الزوجين، معتبرين أن المؤسسة الزوجية لها أسرارها ولها احترامها وخصوصيتها، بينما هاجم البعض منهم الزوجة، التي اعتبروا أنها فتحت باب السخرية من زوجها، وهو أمر مرفوض، بحسب ما كتب بعضهم.

 

المصدر: إرم

 

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