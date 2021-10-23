أردني يفوز بجائزة أفضل محاضر رياضي

الوكيل الاخباري - فاز الأردني موفق الزيادات بجائزة أفضل محاضر رياضي في برامج الإعداد المهني بالمنطقة في مجال استشراف المستقبل والمسرعات المستقبلية، وذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة المقام حاليا في جمهورية مصر العربية ، تحت عنوان "مسرعات التطوير العلمي الرياضي في الألفية الثالثة".



فيما فازت سلطنة عمان بجائزة أفضل بحث في مجال مسرعات التطوير الرياضي بالشراكة مع جمهورية مصر العربية.

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