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الأحد، 14-11-2021 01:20 م

أرقام جلوس طلبة التكميلي الأسبوع المقبل

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


تُعلن وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل أرقام جلوس الطلبة امتحان التوجيهي "التكميلي" والذي سيبدأ بتاريخ 30 كانون الأول وينتهي بتاريخ 22 كانون الثاني.

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وقال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة لـ " الوكيل الإخباري"  اليوم الأحد  أن الموقع الالكتروني : exams.moe.gov.jo  سيتيح للطلبة المعيدين وغير مستكملي النجاح الاستعلام عن أرقام جلوسهم اعتباراً من الاسبوع القادم .


ونوه كنانة إن الرابط سيمكن الطلبة من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون بها، إضافة إلى المباحث التي كانوا سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني من أجل التقدم بها للامتحان.


وكشف كنانة أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لـ "تكميلية التوجيهي" يبلغ 95 ألف طالباً وطالبة.


وكانت وزارة التربية والتعليم نشرت برنامج امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية التوجيهي للعام 2021 للفروع الأكاديمية والمهنية .

 

للإطلاع على برنامج الامتحانات أنقر هنا


 




 

 


 

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