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الخميس، 21-10-2021 09:11 ص

أزمات سير خانقة بين صويلح ودوار الشعب- صور

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- يشهد الطريق بين صويلح والمنطقة المؤدية إلى دوار الشعب /مدينة الخدمات الطبية في العاصمة عمان أزمة خانقة وازدحامات مرورية اليوم الخميس.

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وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" انها تعمل بكامل طاقتها على تنظيم حركة المرور في شوارع العاصمة وخاصة الأماكن التي يتواجد فيها اعداداً كبيرة من المواطنين .

 

كما ودعت إدارة السير إلى ضرورة التعاون مع رقباء السير ، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم التي ودون شك تهدف دائماً للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل حركتهم وانسيابيتها.

 



 

 

 

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