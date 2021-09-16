الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 16-09-2021 03:33 م

أزمات عمان تسيطر على عمان كل خميس

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الوكيل الإخباري - تعاني شوارع العاصمة عمان من أزمات خانقة كالمعتاد اليوم الخميس ، الأمر الذي يثير استياء المواطنين .

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ويعدّ الأمر تحديا للحكومة من أجل إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من الأزمات المرورية التي كانت وما زالت كابوسا يؤرق السائقين والمارة .

 

ويبدو أن الشكاوى في هذا الشأن ستبقى مستمرة نتيجة لاستمرار هذه المشكلة ، بالرغم من نداءات متكررة لإيجاد حلول على وقع المشاريع التي تعلن عنها أمانة عمان الكبرى كمشروع الباص السريع .

 

 

 

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