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الأحد، 02-05-2021 09:46 ص

بسبب حادث "بسيط"

أزمة خانقة على طريق جرش - عمان

حادث
جانب من الأزمة كما وصلت "الوكيل الإخباري"


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، ان طريق جرش - عمان يشهد أزمة خانقة ، صباح اليوم الأحد ، نتيجة لحادث تصادم وصفه بـ"البسيط" بين مركبتين.

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن كوادرا أمنية تتواجد في المكان ، للسيطرة على الحادث ، والعمل على انسيابية الحركة .

 

وبين أنه لا يوجد إصابات ، منوّها أنه سيتم على إعادة الحركة المرورية ، خلال دقائق .

 

وكانت قد حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" ، صور لأزمة خانقة في شارع جرش - عمان ، ما حدا للتأكد من صحة الأمر.

 

وبين مواطنون أن الأزمة ما زالت حتى لحظة كتابة الخبر ، ما يعني تأخرهم عن الالتحاق بوظائفهم وأعمالهم في الوقت المناسب.

 




 

 


 

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