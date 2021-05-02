أزمة خانقة على طريق جرش - عمان

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، ان طريق جرش - عمان يشهد أزمة خانقة ، صباح اليوم الأحد ، نتيجة لحادث تصادم وصفه بـ"البسيط" بين مركبتين.

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن كوادرا أمنية تتواجد في المكان ، للسيطرة على الحادث ، والعمل على انسيابية الحركة .

وبين أنه لا يوجد إصابات ، منوّها أنه سيتم على إعادة الحركة المرورية ، خلال دقائق .

وكانت قد حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" ، صور لأزمة خانقة في شارع جرش - عمان ، ما حدا للتأكد من صحة الأمر.

وبين مواطنون أن الأزمة ما زالت حتى لحظة كتابة الخبر ، ما يعني تأخرهم عن الالتحاق بوظائفهم وأعمالهم في الوقت المناسب.