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السبت، 08-06-2024 09:41 م

أسامة حيمور يعلن نيته للترشح للانتخابات النيابية ضمن قائمة الاتحاد الوطني

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الوكيل الإخباري - في خطوة لافتة على الساحة السياسية الأردنية، أعلن السيد أسامة حيمور نيته الترشح للانتخابات النيابية القادمة ضمن قائمة الاتحاد الوطني، في حدث شهد تجمعاً كبيراً من أعضاء وأنصار حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني.

الدكتور حمدي مراد، نائب رئيس المجلس المركزي للحزب، افتتح اللقاء مؤكداً على أهمية التألف والتقارب الذي يجسده الحزب، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي الطريق نحو تحقيق تقدم وازدهار الأردن.

من جانبه، تحدث السيد علي الزبون، أمين عام الحزب، عن دور الحزب في مواجهة تحديات البطالة، مؤكداً أن هذه المعضلة تقف على رأس أولويات الحزب، وأن الحزب يسعى لتطوير برامج فعّالة لخلق فرص عمل للشباب الأردني.

الكابتن زهير الخشمان، عضو المكتب السياسي للحزب، وجه نداءً للحضور لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وأكد ان الحزب مهتم في كل الدوائر الانتخابية في المملكة، وان جميع الدوائر وخاصة الزرقاء في سلم أولويات الحزب، وان نجاحهم هو من نجاح الحزب وطموحه على مستوى المملكة وتحدث أيضا عن سعادته في مشاركة أبناء الرصيفة في الأعياد الوطنية.

الشيخ أيمن البداوي، عضو المجلس المركزي، تناول في حديثه أهمية الأعياد الوطنية الأردنية وحث الشباب على المشاركة الفعّالة في الانتخابات لصياغة مستقبل الأردن.

أسامة حيمور، في خطابه، شكر أهالي الرصيفة على الدعم الكبير الذي قدموه له في السابق، مستذكراً إنجازه السابق كأعلى الأصوات في المملكة مما أهله لرئاسة بلدية الرصيفة. وأعرب عن أمله في استمرار هذا الدعم في مسيرته الجديدة.

مطيع الشيشاني، تحدث عن الوحدة والألفة التي تميز الرصيفة، مشدداً على أهمية العمل المشترك والتكاتف في مواجهة التحديات.

الدكتورة ردينة العطي، ختمت الفعالية بالتأكيد على الدور الرقابي والتشريعي للتايب، ودعت الحضور لانتخاب قائمة الاتحاد الوطني كخيار يمثل الأمل والتزام للنهوض بمستقبل الرصيفة والزرقاء. شددت الدكتورة العطي على أن قائمة الاتحاد الوطني تمثل الخيار الأمثل لمن يبحث عن التغيير الإيجابي والبناء، وذكرت أن الحزب يعمل على تطوير برامج تستجيب للحاجات المحلية وتعزز من النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

خلال اللقاء، كان الحضور واضحاً في التفاعل مع الخطابات، وبدا الدعم الشعبي والمعنوي ملموساً، مما يعكس رغبة المجتمع في تحقيق تقدم ملموس ودعم الوجوه السياسية التي تقدم رؤى واضحة وملموسة للتنمية.

في ختام الفعالية، تم التأكيد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية القادمة كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وضمان تمثيل فعال في البرلمان يعكس تطلعات وآمال المواطنين. وجرى دعوة جميع الحضور لنشر الوعي وتشجيع المشاركة النشطة في العملية الانتخابية.

هذا الإعلان يمثل بداية مهمة للسيد أسامة حيمور ولحزب تيار الاتحاد الوطني، حيث يتطلع الجميع إلى حملة انتخابية قوية تحمل في طياتها الأمل والتجديد لمستقبل الأردن.

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