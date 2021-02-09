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الثلاثاء، 09-02-2021 10:15 ص

بحسب تصريحات صحفية

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين ،حيث سيتم الإعلان عن قرارات حكومية ، نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهن حيث ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية ، عدا عن تسجيل إصابات بالفيروس بين صفوف الطلبة وعاملين في المدارس يوم أمس الإثنين ، وظهور إصابات بسلالة كورونا المتحورة .

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ويأتي ذلك ، على ضوء تصريحات سابقة لعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، حيث بين أنّه يتم رصد الوضع الوبائي في المملكة .

 

وأشار ، إلى أن الوقت الراهن غير مناسب لاتخاذ أي إجراء ، لافتا أن هنالك تقييما للوضع الوبائي ، بعد مرور أسبوعين، ليُصار إلى اتخاذ قرارات بحسب توصيات الجهات المعنية، عمل بالمصلحة العامة .

 

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