الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 06:40 م

أسبوع ايراسموس بلس 2022 ينطلق في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - انطلق، اليوم الأحد، في الجامعة الأردنية أسبوع إيراسموس بلس 2022، بمشاركة 14 جامعة أوروبية شريكة للجامعة، من كل من: إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهنغاريا وتركيا وألمانيا ورومانيا والتشيك.

ويهدف الأسبوع، الذي افتتح أعماله نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية الدكتور أحمد المجدوبة، إلى تقوية التعاون والروابط ومناقشة الخطط المستقبلية في ميدان التعليم العالي، وتوفير مزيد من الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتطوير البيئة الأكاديمية والتعليمية.

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