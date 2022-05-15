أسبوع ايراسموس بلس 2022 ينطلق في الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - انطلق، اليوم الأحد، في الجامعة الأردنية أسبوع إيراسموس بلس 2022، بمشاركة 14 جامعة أوروبية شريكة للجامعة، من كل من: إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهنغاريا وتركيا وألمانيا ورومانيا والتشيك.



ويهدف الأسبوع، الذي افتتح أعماله نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية الدكتور أحمد المجدوبة، إلى تقوية التعاون والروابط ومناقشة الخطط المستقبلية في ميدان التعليم العالي، وتوفير مزيد من الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتطوير البيئة الأكاديمية والتعليمية.

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