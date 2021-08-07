أسبوع حاسم في حياة الأردنيين

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون ، الأسبوع الحالي مستجدات المنحنى الوبائي ، بشأن إصابات ووفيات فيروس كورونا ، ، وفق ما أكده عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي.

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وصرّح الحجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، في وقت سابق ، أن الأسبوع الحالي"أسبوع حاسم" ومصيري ، نتيجة لعدم التزام كثيرين بأوامر الدفاع ، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، ما قد يشهد ارتفاعا ملحوظا في أصابات ووفيات كورونا.

وبين إلى أن هنالك إمكانية للعدول عن الإجراءات التخفيفية التي أقرتها الحكومة مؤخرا ، بعد الارتفاع الملحوظ في الفحوصات الإيجابية والتي تجاوزت الـ4% ، عدا عن زيادة أعداد الحالات النشطة في المملكة.

وشدّد على أهمية الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، من أجل الوصول إلى صيف آمن ، وعدم العودة إلى الإجراءات المُشدّدة ، الأمر الذي يثير استياء الأردنيين ، في ظل الظروف العصيبة التي ألقت بظلالها على الأردنيين.



