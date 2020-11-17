أسبوع من التخفيضات على الملابس بدلاً من الجمعة البيضاء

الوكيل الإخباري- يبدأ قطاع الألبسة والأحذية الاستعدادات لإجراء أسبوع من التخفيضات والعروض على الملابس والأحذية والإكسسوارات اعتبارا من السبت المقبل؛ عوضاً عن "الجمعة البيضاء" التي يصادف موعدها مع الحظر الشامل، أيام الجمع.

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ويتوقع ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن تتراوح نسب التخفيضات على الألبسة والأحذية، بين 20 و70% حسب السياسات والأنظمة المتبعة لدى الشركات.



وأشار القواسمي في تصريح صحفي الثلاثاء، إلى أن الشركات، وأصحاب العلامات التجارية العاملة في السوق المحلية تعطي أسبوع التخفيضات أهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات، حجم التخفيضات، والأسعار المتاحة.



وبين أن التخفيضات على الألبسة والأحذية ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية، ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة، مؤكداً أنها ستكون مراقبة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.



ولفت القواسمي إلى أن ترتيبات إقامة أسبوع للتصفية جاء بعد اتفاق بين تجار القطاع للاستفادة من الخصومات، وتفادي تركيزها واختصارها على يوم واحد؛ منعا للتزاحم والتجمعات، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



ودعا القواسمي العاملين بقطاع الألبسة والأحذية للالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال، والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة.



وأكّد القواسمي أن التخفيضات والتنزيلات ستكون حقيقية، وفي مصلحة المستهلك؛ للحصول على أسعار تفضيلية ولتنشيط حركة المبيعات، وتوفير السيولة للقطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، وتعمقت أكثر مع جائحة فيروس كورونا.





