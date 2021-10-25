الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 09:19 م

أستاذ باليرموك ضمن أفضل باحثي العالم

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الوكيل الاخباري - أُدرج الباحث الدكتور محمد الرفاعي من قسم الرياضيات في جامعة اليرموك ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم حسب قاعدة بيانات الباحثين العلمية المحدثة لمؤشرات الاقتباس الموحدة التي تعدُّها جامعة "ستانفورد" ودار النشر العالمية "السيفير".

ويعتمد التصنيف في القائمة، على عدد الأبحاث العلمية المنشورة، وجودة المجلات التي نشرت فيها، وعدد الاقتباسات لأعمال الباحث والتأليف المشترك، وغيرها من عوامل يمكن الحصول عليها من قواعد البيانات البحثية (سكوبس).

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