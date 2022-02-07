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الإثنين، 07-02-2022 03:59 م

أسرّة العناية الحثيثة في الشمال والوسط تدخل "المرحلة البرتقالية" مع تخطي الفحوصات الإيجابية 30%

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الوكيل الاخباري - ارتفعت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في مستشفيات إقليمي الشمال والوسط التي تستقبل مصابي فيروس كورونا بشكلٍ لافت، وذلك مع تفشي الموجة الرابعة من كورونا في الأردن.اضافة اعلان


وبين الإيجاز الحكومي الصادر عن وزارة الصحة الاثنين ارتفاع نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليم الشمال ودخوله إلى اللون البرتقالي لتصل النسبة إلى 40%، فيما بلغت إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليم الوسط 46% كذلك دخولها اللون البرتقالي، أي أنها اقتربت من النصف.

أما إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 23%، وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 16%، وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرة العزل 30%، وأجهزة التنفس الاصطناعي 17%.

أما في إقليم الجنوب فالوضع الصحي في المستشفيات أكثر ارتياحاً، حيث بلغت نسبة أسرّة العزل في المستشفيات العاملة في إقليم الجنوب 18%، وأسرّة العناية الحثيثة 13%، فيما بلغت إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 14%.

وبين الإيجاز أن الحالات النشطة المسجلة في الأردن بلغ 145251 حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية أرقاماً قياسية تسجل لأول مرة في الأردن، حيث فاقت النسبة 30% من مجمل الفحوصات..

يذكر أن وزارة الصحة شددت على ضرورة تلقي المطاعيم، مشيرة أن المطاعيم ساهمت بشكل كبير في التقليل من حالات الادخال للمستشفيات.

وأظهر الايجاز الحكومي أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 4.616.630 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 4.276.053 أشخاص.

 




 

 


 

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