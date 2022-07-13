الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

طلبة توجيهي في الأغوار يشكون انقطاع الكهرباء عن قاعات الامتحان

عمان.. 17 طن نفايات خلال عطلة العيد

الجمارك: 67 ألف مسافر زار الأردن خلال عطلة عيد الأضحى

بايدن يصل تل أبيب في مستهل جولة شرق أوسطية

توقع عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي على مجلس إدارته في آب

الشواربة: عمّان تواجه عددا من التحديات الحضرية

البلبيسي: نشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ولم ندخل موجة جديدة

عائلة أبو عاقلة تجدد طلبها للقاء بايدن

مرصد الزلازل : هزة أرضية شمال طبريا لم يشعر بها سكان الأردن

الاحتلال يستولي على 1480 دونما من أراضي رام الله

الأربعاء، 13-07-2022 02:51 م

أسرة الهاشمية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

image (77)


الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبادلت أسرة الجامعة الهاشمية التهاني بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز عبدالحق الزبون، ونواب الرئيس الأستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود، والأستاذ الدكتور خالد الحياري وعمداء الكليات، ومديرو الوحدات والمراكز والدوائر الإدارية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث جرى تبادل التهاني والتبريك بهذه المناسبة المباركة في مقر نادي العاملين في الجامعة.اضافة اعلان


وقال الدكتور الزبون إن هذه المناسبة المباركة تحملنا مسؤولية الاستمرار في التعاون والبذل والعطاء والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالي بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وهنأ الدكتور الزبون أسرة الجامعة بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح لتحقيق الأهداف والغايات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الخدمات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، والارتقاء بنوعية التعليم العالي في الأردن، مثنيًا على الجهود التي بذلتها أسرة الجامعة والتي استطاعت بها الجامعة من الوصول إلى مستوى متقدم بين مثيلاتها على المستويين المحلي والإقليمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فاكهة-الصبر

3 آلاف دونم بالمملكة مزروعة بالصبار

227779

طلبة توجيهي في الأغوار يشكون انقطاع الكهرباء عن قاعات الامتحان

.كك

عمان.. 17 طن نفايات خلال عطلة العيد

0b0af78d-92d6-453e-adb9-e9e577d472d2

اجتماع بين نقيب الفنانين ومدير مهرجان الفحيص

1657715366735

بلدية غرب إربد تسعى لمضاعفة إنتاج مصنع الحاويات

M63A9332 - Copy

الجمارك: 67 ألف مسافر زار الأردن خلال عطلة عيد الأضحى

أخبار متعلقة
محل اواعي

طلب محدود على شراء الألبسة والأحذية رغم استقرار الأسعار

1656848116673

ورشة في الهاشمية بعنوان إنترنت الأشياء في الزراعة

image (4)

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة مساء الأربعاء

72b7faf5-خروف-بلدي

الخراف البلدية الأردنية مطلوبة في قطر

196270

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

09b69f93-ee1b-41d9-bcef-232efee60916-161

تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي