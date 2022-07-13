أسرة الهاشمية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري

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- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبادلت أسرة الجامعة الهاشمية التهاني بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز عبدالحق الزبون، ونواب الرئيس الأستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود، والأستاذ الدكتور خالد الحياري وعمداء الكليات، ومديرو الوحدات والمراكز والدوائر الإدارية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث جرى تبادل التهاني والتبريك بهذه المناسبة المباركة في مقر نادي العاملين في الجامعة.وقال الدكتور الزبون إن هذه المناسبة المباركة تحملنا مسؤولية الاستمرار في التعاون والبذل والعطاء والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالي بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.وهنأ الدكتور الزبون أسرة الجامعة بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح لتحقيق الأهداف والغايات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الخدمات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، والارتقاء بنوعية التعليم العالي في الأردن، مثنيًا على الجهود التي بذلتها أسرة الجامعة والتي استطاعت بها الجامعة من الوصول إلى مستوى متقدم بين مثيلاتها على المستويين المحلي والإقليمي.